A Cambridge, la premiÃ¨re Ã©co-mosquÃ©e du Royaume-Uni inaugurÃ©e par Yusuf Islam et Erdogan

Huit mois après son ouverture au public, la mosquée centrale de Cambridge, fondée par le chanteur Yusuf Islam, alias Cat Stevens, et le théologien Timothy Winter, alias Abdal Hakim Murad, a été inaugurée en grande pompe, jeudi 5 décembre.Pour l’occasion, le président turc Recep Tayyip Erdogan, présent les 3 et 4 décembre au sommet de l’OTAN à Watford, dans la banlieue de Londres, a fait le déplacement. Le chef de l’Etat turc avait assuré Yusuf Islam en 2017 de son plein soutien au projet de construction de la mosquée lancé en 2008.La Turquie, à travers le Diyanet, le ministère des Affaires religieuses, et des donateurs privés, a ainsi apporté les deux tiers du financement. Le Qatar a également investi dans les travaux de l’édifice, ouvert depuis avril 2019.Au total, plus de 26 millions d’euros ont été nécessaires pour la construction du lieu de culte musulman, qui peut accueillir environ 1 000 fidèles.