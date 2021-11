Avec les SERIC, le dialogue islamo-chrétien affiche sa grande vitalité en France

« Malgré les difficultés que nous avons rencontrées pour organiser des évènements, nous avons continué à travailler avec de nouvelles méthodes et de nouveaux outils afin que notre projet des SERIC soit adapté aux conditions imposées par le Covid »

« va nous permettre enfin de nous retrouver dans des conditions normales »

« tisser des liens entre musulmans et chrétiens »

Les Semaines de rencontres islamo-chrétiennes (SERIC), organisées depuis plus de 20 ans par le Groupe d’amitié islamo-chrétien (GAIC), fait son grand retour en novembre et en décembre 2021 après une édition 2020 des plus particulières, avec une organisation rendue compliquée par la crise sanitaire., ont fait savoir ses responsables. Cette année, l’amélioration de la situation sanitaireet développer les relations pour mieuxDes événements témoignant de la belle vigueur du dialogue entre chrétiens et musulmans sont à l’agenda à travers la France mais aussi à Bruxelles avec le centre El Kalima.