L’Islam et les animaux, avec Omero Marongiu-Perria

rûh

Qui, parmi les musulmans contemporains, sait que les animaux partagent avec l'être humain le, l'esprit de Dieu ? Et qu'ils seront ressuscités ? Qui, parmi nos contemporains, sait que le génie prémoderne, arabe et musulman, Ibn Khaldoun (m. 1406) évoque la continuité de la longue chaîne de la vie allant des minéraux jusqu'aux humains ? Le soufi Ibn Arabi (m. 1240) cite, parmi ses maîtres spirituels, des animaux (cheval, chat, abeille... et même le chien) et, pour lui, chaque espèce ou communauté animale compte en son sein des saints comme c'est le cas chez les Hommes !Outre l'analyse des apports théologiques, juridiques ou mystiques anciens sur le statut de l'animal, cet ouvrage explore des dossiers d'une actualité brûlante : Quel est le statut du sacrifice animal lors de l'Aïd el-Kébir ? Qu'est-ce que le halal concernant la viande animale : se résume-t-il à la manière rituelle dont l'animal est mis à mort, ou implique-t-il une éthique qui protège l'animal tout au long de sa vie ? Peut-on dégager de nos jours une personnalité juridique des animaux ? Et, dans des sociétés humaines qui se posent de plus en plus la question, pourquoi et comment être végétarien en islam ?