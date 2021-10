COP 26 : un appel unitaire à mobiliser les musulmans pour le climat lancé au nom des valeurs d'islam

Les organisations demandent en conséquence aux savants (oulémas), aux imams, aux mosquées et aux madrasas de « redynamiser les enseignements du Coran et des Hadiths sur le soin à porter sur la création d'Allah dans leurs enseignements, leurs discours et leurs sermons » et d’ « encourager l’écologisation des mosquées, des centres communautaires et des espaces où les gens se rassemblent afin de minimiser l'impact sur les ressources naturelles » .



Quant aux politiques et aux leaders communautaires, ils sont incitées à « faire entendre leur voix pour l'action climatique sur toutes les plateformes disponibles, pour appeler à une transition juste et défendre les droits des personnes les plus vulnérables et les plus affectées par les impacts du changement climatique » , à « user de leur influence pour obliger les autorités locales et les agences gouvernementales à rendre des comptes » sur leurs politiques climatiques, à « encourager les organisations et les individus à inclure la viabilité environnementale dans tous leurs plans stratégiques » , et à travailler en bonne intelligence avec tous les groupes et individus, « croyants et non croyants » , engagés dans cette cause du siècle.