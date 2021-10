Affaire du Siècle : la France condamnée à réparer les conséquences de son inaction climatique

« prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages »

La justice française a donné raison, jeudi 14 octobre, aux quatre organisations – Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH), Greenpeace France et Oxfam France – qui portent l’Affaire du Siècle. Le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat français à réparer d’ici au 31 décembre 2022 le préjudice écologique qu’il a lui-même causé par le non-respect de ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, a fait savoir l'association. Plus de deux ans après le début d’une mobilisation historique en France en faveur de la justice climatique, la victoire est de taille.Le tribunal, qui a enjoint le premier ministre et les ministres compétents de, avait déjà donné raison en février dernier à l’Affaire du Siècle en reconnaissant uned’ici 2030., s’est félicité Oxfam France, pour quiQuelles mesuresfaut-il mettre en œuvre pour, avait fait savoir la rapporteure publique, citée par Le Monde, lors de l’audience du 30 septembre. Un nouveau compte à rebours est désormais lancé pour le gouvernement, l'actuel comme le prochain qui se renouvellera en 2022.Lire aussi :