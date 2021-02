Grande-Bretagne : une femme à la tête du MCB, une première pour l’islam britannique

« Ma vision est de continuer à construire une organisation véritablement inclusive, diversifiée et représentative ; de celle qui est motivée par les besoins des musulmans britanniques pour le bien commun » , a-t-elle déclaré à l’issue des élections dans un communiqué relayé par le MCB. « Être élue en tant que première femme au poste de Secrétaire générale est un honneur et j'espère que cela inspirera davantage de femmes et de jeunes à se présenter pour assumer des rôles de direction. Ils sont l'avenir de cette organisation et de notre société. »



Selon nos informations, elle a occupé la présidence de la Fédération des sociétés islamiques étudiantes (FOSIS), la plus grande organisation estudiantine musulmane au Royaume-Uni et en Irlande, en 2016-2017, devenant alors la première femme à occuper cette responsabilité.



« Ce fut un privilège et un honneur de servir nos communautés au cours des quatre années et demie passées en tant que Secrétaire général de cette grande institution nationale » , a fait part le secrétaire général sortant, Harun Khan. « Il y a eu des réalisations incroyables au cours de mon mandat qui témoignent du dévouement des bénévoles, du personnel et de nos membres. Je souhaite le succès à Zara Mohammed, qu’elle continue de diriger cette organisation vers de plus hauts sommets pour le progrès de nos communautés à travers le pays. »