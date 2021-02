Covid-19 : au Royaume-Uni, des musulmans en lutte contre les fake news sur les vaccins

« Nous sommes confiants dans le fait que ces vaccins sont permis par l'islam et nous poussons les gens à se faire vacciner, dès qu'ils en ont l'opportunité »,

« démonter certains mythes »

« démonter certains mythes »

Pour lutter contre le virus de la peur face aux vaccins, des imams des quatre coins du pays ont fait des prêches du vendredi comme Qari Asim, imam de la mosquée de Leeds, dans le nord de l'Angleterre, et président du Conseil consultatif national des mosquées et des imams (MINAB).a-t-il déclaré à l'AFP.Et si des religieux ont décidé de s'engager dans ces campagnes de sensibilisation, c'est parce les doutes à propos de la vaccination sont très répandus dans la population, notamment chez les minorités. Dans le lot des plus septiques, 72 % des Noirs affirment être réticents à l'idée de se faire vacciner, suivis par 42 % de personnes originaires du Pakistan ou du Bangladesh.Pour éveiller les consciences et apaiser les esprits, des citoyens de confession musulmane ont décidé de poster des vidéos sur les réseaux sociaux, dont Samara Afzal, médecin à Dudley, dans les Midlands de l'Ouest, qui a posté une vidéo en ourdou à ses 35 000 abonnés sur Twitter pour. Une démarche qui ne peut être que bien accueillie par le NHS, décidé à mobiliser les influenceurs dans cette lutte contre la désinformation. En date du lundi 1er février, le Covid-19 a provoqué la mort de plus de 106 000 personnes.