Les actes antimusulmans en hausse en 2021, une mission contre les actes antireligieux lancée

Près de 1 400 actes antireligieux ont été recensés entre janvier et octobre 2021, a fait savoir sur le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur CNews. Ce sont très exactement 1 380 faits qui ont été enregistrés par Place Beauvau, soit une baisse de 17,2 % par rapport à la même période en 2019. Dans le détail, 686 actes antichrétiens ont eu lieu en 2021, contre 921 en 2019, correspondant à une baisse de 25 %. Une baisse de 15 % a aussi été enregistrée pour les actes antisémites : ces derniers sont passés de 617 en 2019 à 523 en 2021.En revanche, les actes antimusulmans ont augmenté de 32 % en 2021, passant de 129 faits recensés en 2019 à 171 en 2021, confirmant l'information donnée à Saphirnews par l'Observatoire national de lutte contre l'islamophobie après le saccage récent d'un carré musulman à Mulhouse. Une situation qui inquiète indéniablement de nombreux responsables musulmans à travers le pays, dans un contexte de tensions dans les débats liés à la campagne présidentielle.Sur demande du gouvernement, une mission a été confiée aux députés Isabelle Florennes et Ludovic Mendès, dans le but de mieux lutter contre les actes antireligieux. Leurs préconisations seront rendus d'ici au mois de février 2022.