Les faits de racisme et de xÃ©nophobie en forte hausse en France en 2019

« Les expressions et les actes de haine, qu’ils visent une origine ou une appartenance religieuse, qu’ils prennent la forme de la violence physique ou relèvent de la menace verbale, constituent une atteinte intolérable à notre projet commun, aux fondements de notre pacte social et républicain. Le ministère de l’intérieur, dont les actions s’inscrivent dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, demeure pleinement mobilisé »

« Alors que nous commémorons le 75e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, la permanence de la haine antisémite, et plus généralement l’inquiétante banalisation des propos et comportements racistes et xénophobes, appellent un sursaut de conscience de notre société ainsi qu’une condamnation ferme et claire de l’ensemble des responsables politiques qui s’inscrivent dans le champ républicain »

« récemment créée »

« spécifiquement chargée de lutter contre la haine antisémite, de coordonner les investigations sur les faits commis dans le département du Bas-Rhin et sur le reste du territoire »

« l'ensemble des enquêtes sur les actes antisémites, antimusulmans, antichrétiens que nous connaissons sur notre territoire en zone gendarmerie »

, ont signifié le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, et le secrétaire d'Etat, Laurent Nunez., ajoutent-ils.Une cellule nationale de lutte contre les crimes de haine appelée ASTREE et rattachée à la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), a été, indique le ministère. Cette cellule, annoncée en décembre 2019 après la profanation de tombes juives au cimetière juif de Westhoffen (Bas-Rhin) estChristophe Castaner avait initialement déclaré que cet office serait chargé de coordonnerPar ailleurs, l'Assemblée nationale examine en ce moment, en seconde lecture, la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, déposée par la députée LREM Laetitia Avia.