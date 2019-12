A Bayonne, une marche de solidaritÃ© aux victimes de l'attaque contre la mosquÃ©e

« Liberté, égalité, fraternité pour toutes et tous sans exception »

Non à l'oubli. Près de deux mois après l'attaque perpétrée contre la mosquée de Bayonne , une marche a été organisée, dimanche 15 décembre, dans cette ville du Pays basque afin de marquer un soutien public aux deux victimes, Amar Kariouh et Maati Baggar, et dénoncer plus largement la haine contre les musulmans.Plusieurs centaines de personnes - un millier selon les organisateurs - ont répondu à l'appel d'un collectif d'associations locales et d’habitants du quartier des Hauts de Sainte-Croix de Bayonne, avec le soutien appuyé de SOS Racisme. Son président, Dominique Sopo, a d'ailleurs fait le déplacement à cette marche à laquelle l'une des deux victimes était présente.En tête de cortège, les manifestants défilaient avec la banderole. A la fin de la marche, une danse classique basque appelée l'aurresku a été réalisée devant un Maati Baggar touché par l'élan de solidarité.