Islamophobie : les actes antimusulmans en forte hausse en 2020 en France

Les actes antimusulmans ont augmenté de 53 % entre 2019 et 2020, déplore l’Observatoire national de lutte contre l’islamophobie dans son tout dernier bilan annuel dévoilé jeudi 28 janvier.



L’instance, dirigée par Abdallah Zekri et placée sous l’égide du Conseil français du culte musulman (CFCM) a dénombré très exactement 235 actes antimusulmans entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, contre 154 en 2019, principalement en Ile-de-France, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans le Rhône-Alpes. Les atteintes aux lieux de culte ont, quant à elles, augmenté de 35 %.



« Ces chiffres ne reflètent pas la réalité car beaucoup de responsables de lieux de culte ne souhaitent pas porter plainte, considérant, à tort ou à raison, que les enquêtes n’aboutissent rarement » , rappelle l’Observatoire, qui précise avoir mené plusieurs actions en justice pour incitation à la haine raciale dont « les jugements sont en cours » . Au cours de l’année 2020, plus de 70 courriers au siège du CFCM ou au domicile de responsables du CFCM, « des courriers de menaces et d’insultes contre lesquels il n’a pas été porté plainte » , ont été enregistrés.