Le carré musulman d'un cimetière de Mulhouse vandalisé, la consternation

Le choc doublé d'une consternation. Le carré musulman du cimetière central de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, a été découvert saccagé samedi 11 décembre, apprend-on par le Conseil français du culte musulman (CFCM), qui a fermement condamné la profanation.



Exprimant sa solidarité avec les familles, l'institution a appelé les pouvoirs publics « à mettre tout en œuvre pour retrouver les auteurs de cet acte abject » .



Des pots de fleurs et des ornements ont été brisés mais aucune inscription à caractère raciste n'a été découverte sur les tombes selon les premières constatations.



« Je condamne avec grande fermeté le vandalisme commis sur plusieurs tombes du cimetière central, au niveau du carré musulman » , a signifié via Twitter Michèle Lutz, la maire de Mulhouse, qui s'est rendue sur place pour « témoigner (sa) solidarité au nom de l’ensemble des Mulhousiens face à ces exactions » . La mairie a annoncé qu'elle portera plainte.



« C’est un acte lâche et odieux, un outrage à la conscience collective. Je souhaite que toute la vérité puisse être faite. Vite » , a affirmé son prédécesseur Jean Rottner, président de la Région Grand Est.