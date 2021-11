Sur le vif Deux mosquées de Besançon visées par des actes antimusulmans Rédigé par Benjamin Andria | Lundi 22 Novembre 2021 à 08:00









Pour Khalid Jarmouni, président du Centre culturel islamique de Franche-Comté (CCIFC) qui gère la mosquée de Fontaine-Ecu, « c’est une atteinte grave aux lieux de culte et une offense à l’endroit des fidèles musulmans » . Son association, qui condamne fermement des actes « dont la seule finalité est de répandre la haine et le rejet de l’autre », appelle « à l’extrême vigilance et à la responsabilité de tout un chacun pour éviter à notre pays la division et la discorde » . « Il est plus qu’important de mettre la lumière sur cette affaire et poursuivre les criminels qui ont perpétré ces actes », conclut-il.



La maire de Besançon, Anne Vignot, a exprimé son indignation samedi 20 novembre. « Des actes intolérables viennent à nouveau attiser la haine. (…) Je condamne fermement ces actes et la dégradation du débat public qui ne fait qu'attiser la haine » , a-t-elle fait part.



Ce nouvel acte de vandalisme intervient deux semaines après



