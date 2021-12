Sur le vif Le « soutien absolu » d’Alger assuré au recteur de la Grande Mosquée de Paris Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 10 Décembre 2021 à 10:45









Selon un communiqué officiel relayé par l'APS, le président a assuré au recteur, au poste « son soutien absolu dans la gestion de cet édifice spirituel historique » qu’est la Grande Mosquée de Paris, « lui donnant des orientations de poursuivre ses efforts et de hisser les performances de cette institution, à travers l’adoption du juste milieu et la lutte contre le radicalisme et l’extrémisme ».



A l'issue de sa rencontre, Chems-Eddine Hafiz a affirmé que le président algérien « lui a demandé d'inviter la communauté algérienne en France et même tous les musulmans dans ce pays et en Europe à faire preuve de vigilance pour éviter toutes formes de radicalisme qui ont attenté au message de la religion ».



