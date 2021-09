Sur le vif « Une fin sans gloire » pour Abdelaziz Bouteflika, mort en Algérie Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Lundi 20 Septembre 2021 à 07:00









Sœurs : l’Algérie au cœur d’un drame familial dans une œuvre féministe Abdelaziz Bouteflika a été inhumé dans une quasi discrétion, dimanche 19 septembre, au carré des martyrs du cimetière d’El Alia, non loin d'Alger. Celui qui a occupé le fauteuil présidentiel pendant 20 ans repose désormais aux côtés de ses prédécesseurs et des grandes figures de la guerre d’indépendance. La cérémonie s'est déroulée en présence du président algérien Abdelmadjid Tebboune, des membres du gouvernement et de diplomates étrangers.L’ancien président algérien, qui avait été contraint de démissionner en avril 2019 après avoir renoncé à un cinquième mandat sous la pression du Hirak , est mort deux jours plus tôt à l'âge de 84 ans dans sa résidence médicalisée de Zéralda, à l’ouest d’Alger, où il vivait reclus depuis deux ans et demi.La présidence algérienne, embarrassée de la conduite à tenir après la mort de l'ancien chef de l'Etat, a fini par ordonner samedi la mise en berne du drapeau nationalafin d'honorer. Par crainte de manifestations hostiles, les hommages ont été limités du côté du gouvernement.Dans la presse et la télévision algériennes, il en va de même. Pour, c'estpour Abdelaziz BouteflikaEmmanuel Macron a adressé, pour sa part, ses, présentant le défunt comme unede l’Algérie et. Le président français a réitéré, dans un communiqué de l’Elysée, son engagementLire aussi :