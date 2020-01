France, AlgÃ©rie, Liban, Hong-Kong, Bolivie... zoom sur ces foyers de contestation trÃ¨s actifs en 2020

La contestation sociale est bien partie pour se poursuivre en 2020 en France. L'année 2019 a commencé avec les multiples manifestations initiées par le mouvement des Gilets jaunes et a pris fin avec les grèves liées à la contestation de la réforme des retraites, fermement souhaitée par le gouvernement.



La promesse de l'exécutif : mettre en oeuvre un nouveau système universel où la retraite sera calculée par points, quel que soit le régime, ce qui implique, à terme, la fin des régimes spéciaux mais aussi l'instauration d'un âge pivot (ou âge d'équilibre) à 64 ans d'ici 2027. Cette mesure cristallise des tensions, et pour cause : alors que l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans, un système de bonus/malus sera imposé aux salariés, incités en conséquence à travailler jusqu'à 64 ans et plus pour éviter un malus (-5 % de retraite par an avant 64 ans/+5 % par an après), même s'ils ont tous leurs trimestres pour partir au taux plein à 62 ans.



La reprise officielle des négociations entre le gouvernement et les syndicats reprennent le 7 janvier mais, comme pour Noël, aucune trêve n'est en vue : les grèves vont se poursuivre. L'actuelle mobilisation des cheminots, qui perturbe les transports depuis le 5 décembre 2019, a signé un record en devenant la plus longue, en continu, de l'histoire depuis les grèves de 1986-1987.