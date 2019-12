RÃ©pression des OuÃ¯ghours en Chine : Â« Les grands crimes, pour avoir lieu, ont besoin dâ€™immenses silences Â»

« Tant que nous sommes là, la civilisation ouïghoure ne sera jamais exterminée. C’est pour ça que je suis là et que vous êtes là. C’est pour ça que nous avons organisé cette soirée. Des millions d’autres personnes dans le monde entier se battent pour que la civilisation ouïghoure vive et ne meure jamais et ça n’arrivera pas »,

Regard sur les Ouïghour-e-s

« rééducation »

« s’ils retournent en Chine, ils sont amenés directement dans les camps. Cela est arrivé à beaucoup de Ouïghours, revenus chez eux après avoir terminé leurs études en France, ils sont actuellement (portés) disparus ».

« Actuellement, on estime qu’il y a entre 1,2 et 3 millions de personnes dans le camps »

Malgré tout, la résistance des Ouïghours dans le monde est de plus en plus active, le but étant de mettre en échec l’effacement en cours de tout un peuple. Dernièrement, c’est le militant ouïghour Ilham Tohti qui s’est vu décerné le prix Sakharov par le Parlement européen. a affirmé avec force Dilnur Reyhan, en s’adressant à l’auditoire.En tant qu’enseignante de la langue ouïghoure, directrice de la revue franco-ouïghoureet présidente de l’Institut Ouïghour d'Europe, Dilnur Reyhan participe activement à la promotion et à la sauvegarde de la langue et de la culture ouïghoures, un véritable acte de résistance contre la politique demise en œuvre par le gouvernement chinois depuis 2016 au Xinjiang.Avant l’instauration de camps d’internement qualifiés par des observateurs comme des « camps de concentration », les Ouïghours de la diaspora, venus en Europe pour y faire des études, pouvaient faire des allers-retours vers la Chine. Depuis trois ans, cela n’est plus possible, indique auprès de Saphirnews Dilnur Reyhan. Désormais,C’est la raison pour laquelle le travail engagé par l’Institut Ouïghour d'Europe* – né en début d’année 2019 de l’Association des étudiants ouïghours de France (Oghouz) qui existait depuis une dizaine d’années – est devenue plus importante encore, au vu de l’escalade de la violence et la dégradation des conditions de vie des Ouïghours en Chine., déclare Dilnur Reyhan. A noter, des Kazakhs et des Kirghizes, qui ont l’identité turcique pour point commun avec les Ouïghours, y sont également internés.