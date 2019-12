Des appels Ã  la priÃ¨re et Ã  l'action en faveur des OuÃ¯ghours de Chine lancÃ©s en France

Le sort des Ouïghours, en Chine, ne soulève encore que peu d’indignation en France. Depuis quelques jours, des appels à faire des prières et des invocations en faveur des Ouïghours dans les mosquées sont lancés.



A l’initiative du tout jeune collectif Agir Pour Les Ouïghours, qui regroupe des citoyens français musulmans qui se déclarent sensibles à la cause de cette minorité musulmane persécutée par la Chine, « une action nationale contre le silence et l’indifférence sur le sort dramatique de la population ouïghoure » est appelée à se tenir « à l’occasion de la prière du vendredi 13 décembre dans les mosquées de France ».



Le collectif, dont les membres sont « conscients du drame quotidien qui s’approfondit au Turkestan oriental (l’actuel Xinjiang, dans l’ouest de la Chine) et qu’on tente de cacher à l’opinion internationale » , en appelle « à une journée de sensibilisation et de prière » dans les lieux de culte.



« L’occultation de (leur) situation qui touche pourtant plusieurs millions de personnes, les amène, aujourd’hui, à espérer simplement que l’on parle de leur souffrance et qu’elle soit enfin reconnue » , indique-t-on dans un communiqué parvenu à la rédaction. « Nous formons à notre tour l’espoir, à travers nos prières, que l’éveil des consciences permette de faire cesser ces brimades, humiliations et privations totales de liberté qui par leur caractère institutionnel et systématique confinent tout bonnement à une épuration ethnique de l’avis même d’ONG internationales. »