Sœurs : l’Algérie au cœur d’un drame familial dans une œuvre féministe

Sœurs

Neuilly Sa Mère

« Je n’ai pas envie de voir une autofiction sur ce qui m’a détruite »

Évoquer l’Algérie et ses racines n’est pas une nouveauté pour la réalisatrice Yamina Benguigui . Mais avec, l’artiste raconte au féminin un conflit qui, aujourd'hui encore, laisse des traces dans les mémoires. Dans son nouveau long métrage, l’ancienne ministre déléguée chargée des Français à l’étranger du temps de François Hollande relate un drame familial, celui de trois sœurs franco-algériennes Zorah, Nohra et Djamila qui, depuis 30 ans, vivent dans l’espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie.Avec la légendaire Isabelle Adjani dans le rôle de Zorah, Rachida Brakni - révélée au grand public grâce à la comédie- dans celui de Djamila, et l’actrice et réalisatrice Maïwenn dans celui de Nohra, Yamina Benguigui rassemble un casting flamboyant qui porte avec brio les tourments d’une famille matriarcale aux prises avec son passé, mais aussi celui de la France et de l’Algérie Un passé encore bien trop présent. Tellement présent que Zorah, écrasée par le poids d’un échec que sa mère ne cessera de lui reprocher, décidera d’en faire une pièce de théâtre au grand dam des femmes de sa famille., lui lancera Nohra, la plus fragile des trois.