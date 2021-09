Sur le vif Tags racistes sur une mosquée : ouvertement islamophobe, il écope de quatre mois de prison avec sursis Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 17 Septembre 2021 à 15:55









« Les musulmans ? Je ne les aime pas beaucoup » , a déclaré le prévenu devant la justice. En août, il avait été pris en flagrant délit par des fidèles en train de tagguer le mot « singe » sur les murs du lieu de culte. Sur ces faits, rapporte « C’est l’une des principales insultes envers les musulmans. C’est écrit dans le Coran. »



L’homme, qui a évoqué le cinquième anniversaire de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray pour expliquer l'acte commis pendant l'été, a aussi avoué être l’auteur de deux autres faits similaires en avril et en mai dernier. « J’ai un problème avec l’islam » , a-t-il fait part. « J’ai lu le Coran, les musulmans sont un peu roublards. » Un homme de 52 ans a été condamné, jeudi 16 septembre, par le tribunal d'Alençon à quatre mois de prison avec sursis pour avoir tagué à plusieurs reprises au cours de l’année 2021 des insultes ouvertement racistes sur la mosquée d'Alençon, dans l’Orne., a déclaré le prévenu devant la justice. En août, il avait été pris en flagrant délit par des fidèles en train de tagguer le motsur les murs du lieu de culte. Sur ces faits, rapporte L’Orne Hebdo il a affirmé tout bonnement :L’homme, qui a évoqué le cinquième anniversaire de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray pour expliquer l'acte commis pendant l'été, a aussi avoué être l’auteur de deux autres faits similaires en avril et en mai dernier., a-t-il fait part.

« On a choisi de pardonner » « c'est un acte purement raciste. Avec ce genre d'actes, vous vous prenez pour un surhomme mais vous n'êtes pas courageux ». « Ce monsieur a réfléchi à son inscription. Il l’a fait volontairement, pour faire mal aux pratiquants de l’islam en France », a indiqué Hélène Tardif, la substitut du procureur de la République d’Alençon. « Quelles que soient vos opinions, le Parquet est très ferme concernant la protection des édifices de culte, peu importe la religion. »



L’association musulmane d’Alençon et sa région (AMAR) n’a pas souhaité demander des dommages et intérêts pour le préjudice causé. « Ce n'est pas de la naïveté mais on a choisi de pardonner. On demande simplement qu'il ne recommence pas » , a fait savoir son représentant. Outre les quatre mois de prison avec sursis, l’homme a écopé de 105 heures de travaux d’intérêt général (TIG) et d’une obligation à suivre des soins pour son alcoolisme.



