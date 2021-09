Sur le vif A Belfort, un homme condamné après avoir foncé sur deux femmes près d’une mosquée Rédigé par Myriam Attaf | Jeudi 24 Juin 2021 à 12:30









Des faits que l’accusé a démenti, affirmant avoir perdu le contrôle de son véhicule après une altercation avec un homme. « Je mangeais un hamburger près de la mosquée » , a-t-il expliqué. « J’ai indiqué que je n’aimais pas l’islam car cette religion me fait peur. Je ne suis pas raciste » , s’est défendu l’accusé dont les déclarations ont tout de même été accompagnées de « propos offensants et à caractère raciste à l’égard des musulmans et de leur religion » , a précisé la justice.



L'intention de foncer sur les deux femmes ne laissait aucune place au doute « Mon client a bifurqué à dix mètres des parties civiles » , a tout de même plaidé l’avocate de la défense, Madeline Legrand. « Il n’y avait aucun risque qu’il les heurte. De plus, le tribunal n’est pas saisi pour le contexte et les injures racistes. »



Des arguments qui n’ont pas suffi à la substitut du procureur, Caroline Roda. Elle a estimé que l’intention de foncer sur les deux femmes ne laissait aucune place au doute : « Ce genre de faits à proximité d’un lieu de culte peut générer un sentiment de peur. »



La procureure a donc requis 18 mois d’emprisonnement dont six mois avec un sursis probatoire durant deux ans. A l’issue du procès, le tribunal judiciaire de Belfort a l'a condamné à 12 mois d’emprisonnement dont six mois avec un sursis probatoire durant deux ans, a interdit au prévenu de paraître à proximité de la mosquée et a confisqué sa voiture. Le Belfortain fait également l’objet d’un mandat de dépôt.



Après le verdict, la mosquée Omar Ibn Al Khattab, gérée par l’Association des musulmans du Territoire de Belfort, a fait part de son soulagement. « Il y a parfois des nouvelles rassurantes (...), la justice est passée » , a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux.



