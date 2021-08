Après Rambouillet, de nouveaux tags islamophobes sur la mosquée Avicenne de Rennes en plein Ramadan

« Les tags ont apparemment été faits vers 4h du matin. J’ai été averti en premier par la préfecture puis la police. (…) On ne peut que regretter ce qui se passe. Je suis très attristé et, personnellement, je crains le pire avec les grandes échéances électorales qui approchent. Je ne trouve pas les mots pour parler de la bêtise humaine », réagit auprès de Saphirnews Iqbal Zaïdouni, le président du Conseil régional du culte musulman (CRCM) Bretagne, qui annonce le dépôt d’une nouvelle plainte.



Alors que le mois du Ramadan bat son plein, « le fait que les tags soit commis le jour vendredi, jour de prière collective, n’est pas anodin, ils cherchent à attiser la haine et à provoquer » , estime ce responsable. « Nous ne céderons pas à la provocation. Nous faisons appel à la sérénité, à la dignité et au calme. Nous allons rester dignes, debout et unis. Que les coupables soient retrouvés, que justice soit faite. »



« On a confiance en nos pouvoirs publics, nos élus et tous ceux et celles qui représentent la République » , affirme celui qui a été très touché par l’immense élan de solidarité formée autour de la mosquée après les premiers tags et qui se manifeste de nouveau depuis la matinée. « Le centre culturel islamique Avicenne a de nouveau été visé par des inscriptions haineuses. Les fidèles, comme les Rennais, sont choqués par ces actes. Je condamne fermement ces messages odieux » , a fait part la maire de Rennes Nathalie Appéré.