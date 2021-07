A la veille du Ramadan, des tags islamophobes sur une mosquée de Rennes suscitent l'émoi

« Non à l'islamisation »

« Mahomet prophète pédophile »

« l'immigration tue »

« Allah faux dieu »

« Charles Martel sauve nous »

« EELV = traîtres »

« Les croisades reprendront »

« C’est toute une communauté qui vient d’être blessée et stigmatisée alors que nous vivons en bonne harmonie dans le respect des valeurs universelles de la République »

« Notre ennemi c’est la haine, c’est l’ignorance, c'est l'instrumentalisation. »

Deux jours après l'incendie criminelle visant la mosquée Arrahma de Nantes , et alors que les musulmans s'apprêtent à effectuer le jeune du mois du Ramadan, une dizaine de tags islamophobes et injurieux ont été découverts, dimanche 11 avril, sur les murs et les vitres du Centre culturel islamique Avicenne de Rennes.Parmi les tags réalisés pendant la nuit, on pouvait lire. Des croix et des symboles de l'extrême droite ont aussi été retrouvés, choquant les responsables et les fidèles., a indiqué à France 3 Mohamed Zaidouni, président du Conseil régional du culte musulman (CRCM) de Bretagne.