Tandis que l'Arabie Saoudite, où la omra sera permise pendant le mois béni , les Emirats arabes unis, le Koweït, l'Egypte et l'Irak maintiennent la possibilité aux mosquées d'organiser les prières nocturnes du Ramadan (avec limitations de durée et de fidèles), le Qatar, la Jordanie ou encore Oman choisissent de les interdire.En Turquie, outre le maintien du couvre-feu de 21h à 5h, Recep Tayyip Erdogan a annoncé la mise en place d'un confinement le week-end pendant le mois du Ramadan, tandis que les restaurants seront seulement autorisés à effectuer des ventes à emporter ou en livraison.L'Iran, confronté à une quatrième vague du Covid-19 liée en partie à une multiplication des voyages, des mariages et des célébrations pendant les vacances du Nouvel an iranien qui ont commencé le 20 mars selon le président Hassan Rohani, a décidé, pour sa part, d'imposer un confinement de 10 jours sur la majeure partie de son territoire. Durant cette période, les entreprises, les écoles, les lieux culturels et sportifs sont fermées tandis que les rassemblements sont interdits pendant le mois du Ramadan.L'Iran, qui compte plus de 64 000 morts du Covid-19, est le pays le plus touché du Moyen-Orient. Il est suivi, dans la liste des pays musulmans, par l'Indonésie, avec 42 000 décès. Le gouvernement a ainsi interdit le traditionnel exode de masse annuel () au cours du Ramadan. Les mosquées demeureront, en revanche, ouvertes.A Singapour, les mosquées pourront organiser les tarawih mais les prières ne devront pas durer plus d'une heure. Dans le même temps, le Conseil islamique de Singapour (MUIS) encourage fortement la population à rompre le jeûne et à effectuer leurs prières à domicile., fait-il savoir.En parallèle des mesures de restrictions, les gouvernements des pays musulmans n'entendent pas décélérer les campagnes vaccinales en cours pendant le mois du Ramadan. Forts du soutien des autorités religieuses , ils encouragent leurs populations, les plus fragiles en premier lieu, à se faire vacciner. Pour éviter toute démobilisation mais aussi prévenir les effets indésirables des injections diurnes dans des corps affaiblis par suite du jeûne, des campagnes de vaccination lors des nuits du Ramadan ont été annoncées dans plusieurs pays.