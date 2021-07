« Nous devons aborder et répondre aux premières inquiétudes soulevées par les communautés musulmanes qui peuvent se voir proposer leurs vaccins alors qu'elles sont en état de jeûne (...). Si les restrictions liées au coronavirus restent en place ce Ramadan, le message est le suivant : que vous travailliez ou que vous vous protégiez, faites-vous vacciner et contribuez à vous protéger, vous et votre communauté »

« Tout ce qu'il est possible de faire pour promouvoir la prise du vaccin, en particulier dans les communautés où nous avons eu du mal à encourager les gens à se faire vacciner, est positif, en particulier pendant le Ramadan où, neuf fois sur dix, les gens sont éveillés tard la nuit et tôt le matin. Tout ce qui rend le vaccin plus accessible est une excellente nouvelle »

« Prenez le vaccin contre la Covid-19 »

Interrogé par The Independant , Habib Naqvi, directeur de l'Observatoire de la race et de la santé du NHS, a, quant à lui, indiqué qu’une telle préconisation était indispensable., a déclaré le médecin.En parallèle, le gouvernement britannique planifie l'ouverture de centres de vaccination la nuit afin que les musulmans puissent se faire vacciner et éviter toute démobilisation pendant le Ramadan., s’est enthousiasmé auprès de Arab News Kawsar Zaman, fondateur de la campagne