« la nécessité (celle de se soigner et de préserver sa vie) autorise l’illicite »

halal

haram

3. Chacun doit se remettre en confiance à l’avis de son médecin traitant qui le suit régulièrement et à même de lui prodiguer le meilleur conseil et l’orienter vers ce qu’il convient de faire s’agissant de sa santé.4. Certains ont tendance à s’interroger systématiquement sur la composition du produit médicamenteux ou vaccinal pour s’assurer qu’il ne contient pas de produit illicite à la consommation (haram), tel que le porc ou l’alcool. Il convient de rappeler que le médicament n’est pas un produit de consommation comme la viande ou la boisson.Selon la majorité des savants musulmans, Il n’est pas concerné par la question halal/haram. Ceux qui ont un avis divergent sur ce point rejoignent toutefois la règle unanime qui stipule que. Et d’une manière générale, le licite est la base, l’illicite est l’exception. Tout est licite (), sauf ce qui a été rendu illicite () d’une manière explicite.5. S’agissant de la pratique du jeûne de Ramadan, il convient de rappeler que l’injection intramusculaire ou même intraveineuse n’invalide pas le jeûne. Ceux qui ont un avis divergent et minoritaire sur les injections intraveineuses pensent essentiellement à l’alimentation par transfusion et non aux médicaments ou vaccins.6. La jurisprudence musulmane prévoit, pour un malade, le report du jeûne à une autre période plus propice. En cas de maladie chronique, empêchant définitivement de jeûner, une aumône est prescrite pour remplacer le jeûne. Dans tous les cas, l’avis du médecin traitant est à respecter scrupuleusement quant à la capacité de jeûner ou non. Si un malade fait le jeûne contre l’avis de son médecin et se met en danger, il aurait commis un pêché.Cette jurisprudence s’applique également au vaccin : si le médecin traitant conseille de ne pas jeûner le jour du vaccin, son avis doit être suivi et respecté.