1. Faire respecter les mesures de distanciation physique, les gestes barrières notamment le port obligatoire du masque, l'utilisation du gel hydroalcoolique à la rentrée comme à la sortie des lieux, l'usage de tapis de prière individuel.2. Rappeler, eu égard aux horaires du couvre-feu fixés par les autorités, que dans la plupart des régions de France et dans l'état actuel des choses, seules les deux prières du jour (Dohr et Asr) pourront être célébrées dans les mosquées.3. Les repas familiaux et entre amis se sont avérés source de propagation et de contamination, il convient de les limiter strictement aux membres de famille vivant sous le même toit.4. Compte tenu du nombre important de fidèles qui participent à la prière de vendredi pendant cette période, le CFCM appelle les mosquées qui ne sont pas dans la capacité d'accueillir l'ensemble des fidèles dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, de suspendre la célébration de cette prière et appeler les fidèles à l'accomplir chez-eux sous forme de prière de Dohr.Enfin, malgré toutes les difficultés liées au contexte, le CFCM appelle les musulmans de France à faire vivre, comme l'an dernier, l'esprit de partage de ce mois béni. Les repas collectifs () doivent être remplacés par la distribution de repas et de colis alimentaires et autres formes de solidarité à l'égard de tous nos concitoyens en difficulté, quelle que soit leur conviction religieuse.