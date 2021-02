Ramadan 2021 : la détermination de son 1er jour

Suivant le calendrier islamique, le mois de Ramadan est précédé du mois de Chaabane. Traditionnellement, le début du Ramadan est déterminé par l'apparition du croissant lunaire le 29e jour au soir de Chaabane. Il est toutefois possible que des conditions météorologiques empêchent l’apparition du croissant lunaire.



Dans ce cas, le Prophète recommande de compléter le mois de sorte à ce qu'il compte 30 jours : « Jeûnez dès que vous voyez le croissant et rompez le jeûne dès que vous le revoyez. Mais s'il se cache à vos regards, que Chaabane soit de 30 jours. » Le jour qui suit est considéré de facto le premier jour du Ramadan.



Les connaissances en astronomie ont considérablement évolué depuis l’avènement de l’islam. La Lune ayant été beaucoup étudiée, son orbite est connue et sa vitesse de rotation autour de la Terre et autour d’elle-même sont suffisamment maîtrisées.



Les astronomes sont aujourd'hui à même de calculer, à la seconde près, le moment, la durée de l’apparition de la Lune dans le ciel de chaque pays tout au long de l’année. Des calculs sont déjà effectués et ces données sont enregistrées à l’avance et mis à la disposition du public. Il est donc scientifiquement possible de savoir le début de chaque mois lunaire, quel que soit l’état du ciel, pour les prochaines années.