Ramadan 2020 sous confinement : au-delÃ  de l'Ã©preuve, une chance Ã  saisir pour les musulmans

« Si l’on décide de ne pas subir cette contrainte et de l’adopter comme volonté de se maîtriser, de faire des efforts, d’adoucir ses relations aux autres, l’expérience changera du tout au tout »,

« C’est au cœur même de la contrainte que l’on découvre la vraie liberté. Le confinement peut devenir l’occasion d’un retour à la nature profonde de ce mois de jeûne sacralisé. Le message n’est-il pas de réfléchir aux signes ? Voilà une occasion offerte de revenir à l’esprit initial de cette demande d’effort du Tout-Puissant. »

Le mois du Ramadan, par ses multiples mérites qui incitent les musulmans à multiplier les efforts et les bonnes actions, est une période propice à un changement intérieur profond dont les conséquences doivent être bénéfiques pour le reste de l'année. Mais il ne suffit pas de le dire pour entamer le changement : cela exige de chacun de prendre conscience de ses faiblesses et de ses défauts, de faire des efforts et d'engager un travail de réflexion, d'organisation, de planification, de mise en action… Et si, à cet effet, le confinement n'est finalement qu'un mal pour un grand bien ? Le niveau de résilience dépend de la capacité à chacun de voir et de tirer du positif face à l'adversité.nous indique la psychanalyste Lalla Chems En Nour, animatrice de la rubrique Psycho. Bien plus qu'une épreuve, le confinement peut et devrait être vécu, pour ceux et celles qui parviennent à s'armer de patience et à gérer leurs émotions, comme une occasion inespérée de se recentrer sur l'essentiel et de faire une introspection sur soi pour mieux, par la suite, servir soi-même, les autres, la société mais aussi,pour les croyants, Dieu.Servir les autres, c'est ce que font depuis des semaines les personnels soignants de toutes convictions, en première ligne face à la crise sanitaire, de même que les travailleurs qui font tourner le pays, qui ne peuvent se saisir en conséquence de la chance que peut cacher l'épreuve du confinement. Vers eux nos respects doivent se tourner ; et la meilleure façon de le manifester est de rester chez soi, sauf lorsqu'une situation l'exige, aussi longtemps que nécessaire.Les mosquées sont fermées mais Dieu est partout là où Son nom est invoqué. Le Ramadan est confiné mais la générosité ne saurait s'arrêter aux portes du foyer. De multiples actions solidaires sont mises en place par des associations de tous horizons ; chacun peut y contribuer à distance par des dons si le bénévolat est impossible. Des outils numériques existent pour maintenir des liens affectifs avec les personnes aimées, pour engager des liens sociaux avec les personnes seules, pour raffermir des liens spirituels avec des coreligionnaires.Alors très bon mois du Ramadan aux musulmans et bon confinement à tous ! Prenez soin de vous !