Face au coronavirus, prÃ©parons-nous Ã  vivre autrement le mois bÃ©ni de Ramadan 1441

Les écoles juridiques musulmanes considèrent les prières de Tarawih comme fortement recommandées ( sunnah muakadah ) et non obligatoires. Pour l’école malékite, il s’agit d’une recommandation forte pour la collectivité et non pour les individus. En d’autres termes, accomplir Tarawih chez soi (même lorsque les mosquées sont ouvertes) pourrait être souhaitable pour certains si cela ne conduit pas à l’absence de leur célébration collective dans les mosquées.



Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de réciter le Coran dans son intégralité durant les prières de Tarawih. Ces dernières pourraient se faire avec la première sourate du Coran « Al-Fatiha » et une autre sourate que le fidèle répète dans tous les cycles ( rakaates ) de ces prières et pendant tout le mois s’il ne mémorise pas d’autres sourates ou versets. C’est cet avis que rappelle Cheikh Khalil, référence notable de l’école malékite dans son recueil Mukhtassar Khalil . C’est dire qu’il est possible à chacun et à chacune d’accomplir chez soi en toute sécurité et en toute sérénité la prière de Tarawih.



Dans ce cas, il est recommandé aux familles d’accomplir, en groupe, les prières journalières obligatoires ainsi que le Tarawih, ce qui leur permettra de profiter pleinement des mérites de la prière en groupe, d’accompagner au mieux leurs enfants dans leur vie spirituelle et leur transmettre, par la même occasion, les valeurs authentiques de notre religion.



Certains diront, à juste titre, puisqu’en ce temps d’épidémie les prières journalières obligatoires ne s’accomplissent pas dans les mosquées, pour celles qui ne sont que recommandées ou fortement recommandées comme les prières de Tarawih, la question ne doit même pas se poser.