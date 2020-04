dhikr

Dans un monde en proie à une crise éthique et économique sans précédent et un quotidien si difficile, si tourmenté et si insoutenable, le jeûne du mois du Ramadan vient à point nommé pour renouer avec sa famille et se réconcilier avec Dieu.Prier avec amour, lire le Coran avec méditation et se souvenir de Dieu à travers le(invocations), telles sont les activités spirituelles essentielles auxquelles nous invite le mois béni du Ramadan, sans oublier bien sûr de répondre à l'appel des pauvres, des nécessiteux et plus généralement de toutes celles et ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie. Faites attention à vous et restez chez vous pour sauver des vies.