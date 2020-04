Pour les personnes en bonne santé, peu de nouveautés pour ce Ramadan. Il est important de privilégier les aliments sains, non transformés, les fruits secs et crus, les légumes et légumineuses, les jus frais et smoothies maison ainsi que des soupes pour s’hydrater correctement. Il faut d’éviter les fritures et sucreries qui épuisent le métabolisme, limiter quantitativement les féculents si vous limitez l’activité physique, et manger lentement en mastiquant longuement pour faciliter la digestion. Il s’agit d’adapter son alimentation à ses efforts et de ne pas manger au-delà, surtout si l’activité professionnelle ou sportive est à l’arrêt.La majorité des patients développera peu ou pas de symptômes, le Covid-19 chez elles ne sera pas plus gênant qu’une simple rhinopharyngite. En revanche, certains patients, même sans antécédent médical, développeront une forme plus invalidante, avec fièvre, courbatures et gène respiratoire, et nécessiteront une surveillance rapprochée par le médecin. Le jeûne ne sera pas recommandé dans ce cas, ils devront s’hydrater tout au long de la journée et mobiliser leurs forces pour lutter contre l’infection virale, à défaut de traitement curatif efficace.