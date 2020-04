Ramadan/Coronavirus : Macron acte la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, aprÃ¨s le dÃ©but du jeÃ»ne

« Le seul moyen d’agir efficacement »

« Les résultats sont là, plusieurs régions ont pu être épargnées, les entrées en réanimation diminuent »

« cette troisième ligne »

« civisme »

« Plus (les règles) seront respectées, plus nous sauverons des vies »

« Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons à être civiques, responsables et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. »

Le confinement est, à ce jour, la solution la plus efficace pour freiner la propagation de l’épidémie du Covid-19, ne cesse de marteler les autorités., a assuré Emmanuel Macron lundi 13 avril. C’est donc sans surprise que le président de la République a annoncé le prolongement des mesures de confinement, en vigueur en France depuis le 18 mars, pour une durée d’un mois, jusqu’au lundi 11 mai au moins.Le mois du Ramadan débutera bel et bien sans possibilité d'organiser des rassemblements familiaux ou religieux. , a signifié le président, saluant, au-delà des soignants et des travailleurs en première et deuxième ligne,composée de Français lambda qui, par leur, ont contribué à ne pas aggraver la situation en restant chez eux. , a-t-il martelé.