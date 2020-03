Coronavirus : Ã©coles fermÃ©es, Ã©lÃ¨ves confinÃ©s, quelles solutions pour assurer la continuitÃ© pÃ©dagogique Ã  domicile ?

« Pour tous les élèves

l'ensemble des contenus sont accessibles pour 1€ symbolique jusqu'à nouvel ordre »

« Vous payez 1€ aujourd'hui, et pour toute la durée de fermeture des établissements scolaires. À leur réouverture, tous les plans solidaires seront automatiquement suspendus. Vous serez prévenu par mail. Vous ne serez pas basculé sur un abonnement classique. Libre à vous d'en souscrire un si vous le souhaitez ! »

« Avec la fermeture de tous les établissements scolaires décidée à partir du lundi 16 mars 2020 pour cause d'épidémie de coronavirus, tous les élèves seront à la maison. Nous avons décidé de vous aider en mettant en libre accès des contenus pédagogiques, du CE1 à la 3e, pour vous permettre de faire travailler vos enfants »

« Nos cours offrent une solution efficace de soutien scolaire en ligne. Ils peuvent être également choisis comme un complément de scolarité pour un élève ayant besoin d’approfondir l’enseignement reçu dans son établissement scolaire »

« aux enfants ayant des troubles d’apprentissage et aux enfants précoces »

Même chose pour Schoolmoov, qui a décidé de lancer un « plan solidaire » en suspendant ses abonnements affichés habituellement au prix de 29,99 €. La plateforme offre un accès illimité à ses cours, fiches et exercices à toute heure et chaque jour de la semaine. Cours Griffon fait également part de cette initiative. Alors que Maxicours déclare ne pas disposer de contenus spécifiques pour les élèves dys (ayant des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage), pour les classes ULIS ou les sections Segpa, les Cours Griffon affirment que leurs cours peuvent convenir aux enfants ayant des troubles d'apprentissage et aux enfants précoces. La liste ici dressée est loin d'être exhaustive mais il est certain qu'élèves et parents ont l'embarras du choix, dès lors qu'ils ont un accès à Internet. En ces temps d'incertitude face à l'épidémie du coronavirus, ce sont autant de ressources pratiques pour faciliter la continuité de l'apprentissage.