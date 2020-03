Hajj/Coronavirus : Â« Il faut Ãªtre optimiste Â», martÃ¨le le chef de la Ligue islamique mondiale

La Ligue islamique mondiale (LIM), avec « le soutien des savants du monde musulman » , avait confirmé, dès l’annonce de la suspension de la omra, « son soutien total aux mesures de précaution temporaires prises par le royaume », et ce « dans l’optique de soutenir les efforts des Etats et des organisations internationales, en particulier l’Organisation mondiale de la santé à stopper la propagation du coronavirus, à l’endiguer et à l’éradiquer ». « La négligence dans ce domaine est une grande responsabilité » , a-t-elle martelé.



Au-delà de la omra, qui revêt un caractère non obligatoire en islam, qu’en est-il aujourd’hui du hajj pour lequel il faut des mois de préparation, tant pour les pèlerins que pour les institutions et agences dédiées à cette activité ? « Le royaume d’Arabie Saoudite suit de près la question, évalue et réévalue la situation en permanence » , a signifié auprès de Saphirnews le secrétaire général de la LIM, Mohammed Abdul Karim Al-Issa, à l’occasion d’un entretien exclusif réalisé lors de son très récent passage à Paris.



Mohammed Abdul Karim Al-Issa a particulièrement insisté sur le caractère « provisoire » des mesures de restrictions décrétées envers les pèlerins. « Les mesures prises par l’Arabie Saoudite de suspendre la omra est une mesure provisoire qui a pour objectif de protéger la santé de ceux qui visitent la Mosquée sacrée (Masjid Al-Haram) et en respect des mesures sanitaires mondiales » , a-t-il affirmé, faisant valoir un message d’optimisme auprès des musulmans.