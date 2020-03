Coronavirus : le cap des 1 000 morts franchi en Italie, l'OMS en alerte

« pandémie »

« Ce n’est pas seulement une crise de santé publique, mais une crise qui va toucher l’ensemble des secteurs — donc tous les secteurs et les individus doivent s’impliquer dans le combat »

« chaque jour les pays à prendre des mesures urgentes et radicales »

Après la Chine et ses quelque 3 200 morts, l'Italie est le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Le bilan s'établit désormais, en date du jeudi 12 mars, à 1 016 morts dans la péninsule italienne. Plus de 15 000 personnes contaminées par le Covid-19 ont été contaminées.Face à une situation que des observateurs décrivent comme proche du chaos en Italie, le gouvernement a pris, ces derniers jours, des mesures aussi drastiques qu'inédites. Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a annoncé, mercredi 11 mars, la fermeture de tous les commerces du pays, à l'exception de ceux des secteurs de la distribution alimentaire et de la santé.Cette mesure radicale s'ajoute aux mesures de confinement pour l'ensemble des 60 millions d'habitants que compte l'Italie et à l'interdiction de tout rassemblement, dans l'espoir, selon des autorités, de freiner la propagation d'un virus qui sévit tout particulièrement dans le nord du pays.Le coronavirus est désormais considéré comme unepar l'Organisation mondiale de la santé (OMS).contre le Covid-19, a fait savoir le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui appelleLire aussi :