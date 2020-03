Coronavirus : la Grande MosquÃ©e de Bruxelles fermÃ©e pour la priÃ¨re du vendredi jusqu'Ã  nouvel ordre

« dès le 13 mars et jusqu’à nouvel ordre ».

« Afin de participer à l’effort collectif pour prévenir et ralentir la propagation de l’épidémie, la direction de la Grande Mosquée de Bruxelles (GMB) a pris la décision de fermer exceptionnellement son lieu de culte durant la prière du vendredi et ce, dès ce 13 mars et jusqu’à nouvel ordre »

« Vu le nombre réduit des fidèles qui y accomplissent les cinq prières quotidiennes, la GMB continuera à les accueillir, mais leur recommande vivement de le faire en privé pour l’instant »

« pour leur compréhension et leur contribution à la sauvegarde de leur santé et celle de leurs concitoyen-nes ».

Après l'arrêté pris mardi 10 mars sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale d'interdire tout événement ou rassemblement de plus de 1 000 personnes dans un lieu fermé accessible au public jusqu'au 31 mars, la Grande Mosquée de Bruxelles a annoncé, mercredi 11 mars, la fermeture de son lieu de culte pour la prière du vendredi,, indique le directeur de la GMB, Salah Echalloui, par ailleurs président de l'Exécutif des musulmans de Belgique., ajoute-t-il dans un communiqué, dans lequel il remercie d'avance les fidèlesLe coronavirus a provoqué la mort d'une personne âgée en Belgique, qui compte, en date du mercredi 11 mars, 314 personnes contaminées par le Covid-19.