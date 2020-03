Coronavirus : lâ€™appel des organisations musulmanes de Belgique Ã  fermer les mosquÃ©es

« Le Conseil national de sécurité a annoncé, ce jeudi 12 mars, l'adoption de nouvelles mesures valables jusqu'au 3 avril pour endiguer la propagation de l'épidémie du Covid-19, parmi lesquelles : la suspension des cours dans les écoles, la fermeture des cafés et des restaurants et l'annulation de toutes les activités récréatives, qu'elles soient sportives, culturelles, folkloriques, peu importe leur taille et leur nature »

« Afin de contribuer à l'effort collectif pour limiter au maximum les contaminations entre les personnes, nous demandons instamment aux imams et aux responsables de toutes les mosquées de Belgique de fermer les portes des lieux de culte au public et de suspendre toutes leurs activités dès ce vendredi 13 mars et ce, jusqu'au 3 avril au moins : les cinq prières quotidiennes, les cours coraniques, de religion et de langue arabe dispensés aux adultes et aux enfants, ainsi que les conférences et toutes autres activités en groupes »,

« il est important que l'ensemble de la communauté musulmane comprenne et respecte scrupuleusement toutes les recommandations et les décisions émises par les autorités publiques belges dans cette période critique pour préserver la santé publique »

L'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et le Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique (CIB) ont ensemble lancé un appel, vendredi 13 mars, à l'ensemble des responsables de mosquées du pays à fermer leurs portes et à cesser toute activité cultuelle et éducative « jusqu'au 3 avril 2020 au moins » pour faire face à la propagation du coronavirus., rappellent les deux organisations musulmans dans un communiqué commun.Les mesures prises par les autorités s'appliquent tout autant aux lieux de culte. L'Eglise catholique de Belgique a ainsi annoncé la suspension de toutes les célébrations liturgiques publiques dès le week-end du 14 mars.indiquent l'EMB et le CIB, pour quiLa Belgique, qui compte trois morts du coronavirus sur son territoire, a pris des mesures bien plus drastiques que la France , davantage touchée par l'épidémie.