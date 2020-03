Coronavirus : ce qu'il faut retenir des mesures annoncÃ©es par Emmanuel Macron

« fortes »

Emmanuel Macron a annoncé, lors de son allocution prononcée dans la soirée du jeudi 12 mars, une batterie de mesurespour endiguer la propagation de l’épidémie de Covid-19 en France, qui a provoqué jusque là la mort de 61 personnes.Face àa fait part le président de la République, pour quiEmmanuel Macron a fait savoir que les élections municipales, prévues les 15 et 22 mars, sont maintenues. A ce stade,a-t-il assuré., a-t-il précisé.En revanche, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées ainsi que les universités seront fermés dès lundi 16 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre.La priorité étant de protéger les personnes les plus vulnérables, le chef de l’Etat a incitéIl a aussi incité les entreprises à permettre à leurs salariés à privilégier le télétravail, dans l'optique, pour chaque Français de, a-t-il annoncé.Emmanuel Macron a appelé à évitercar. Aucune mesure de fermeture des frontières n'a ainsi été prise par les autorités, estimant que c'est à l'échelle européenne qu'une telle décision doit être discutée.Contre le, a-t-il fait valoir, appelant les Français à adopter les fameux gestes barrièrescomme se laver les mains, se saluer sans s'embrasser ou encore se tenir à distance des personnes pour échanger., a assuré Emmanuel Macron., a signifié le chef de l'Etat, saluant cespour les efforts consentis contre l'épidémie.Lire aussi :Et aussi :