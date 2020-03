Face au coronavirus, mosquÃ©es et imams du RhÃ´ne adressent leurs recommandations

« à assumer leur responsabilité de protéger les fidèles musulmans des risques de contamination par le coronavirus qui se propage de jour en jour dans toute la France »

Après l'interdiction en France de tout événement rassemblant plus de 1 000 personnes, de nombreux événements et manifestations culturelles, sportives ou encore religieuses ont été annulés.Du fait que plusieurs mosquées du Rhône sont directement concernées par ces interdictions du fait qu'elles rassemblent plus de 1000 personnes lors de la prière du vendredi, le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) et le Conseil théologique des imams du Rhône (CTIR) ont lancé, mardi 10 mars, un appel à l'ensemble des mosquées de leur département« 1) Il convient aux fidèles qui fréquentent les mosquées, de suivre scrupuleusement les consignes des autorités sanitaires. Ainsi, toute personne malade ou présentant les symptômes d'une infection doit éviter de se rendre à la mosquée pour les prières. Le Prophète (Paix soit sur Lui) dit :(Rapporté par Muslim).2) Si la situation sanitaire s'aggravait, les responsables des mosquées pourraient être appelés à annuler la prière du vendredi, afin d'éviter la propagation de l'épidémie du coronavirus. Cette décision est conforme aux objectifs supérieurs du droit musulman, qui exigence la préservation de la vie humaine :(Coran 4 /29)3) Les mosquées pouvant accueillir plus de 1 000 personnes sont appelés à organiser deux prières du vendredi afin de respecter les mesures prises par le gouvernement et à écourter les prêches. Les deux prêches dans la même mosquée peuvent être assurés par le même imam en cas de nécessité.4) Face à la situation grave d'une épidémie qui s'accélère, nous invitons toutes les personnes vulnérables, et en particulier, à limiter leurs déplacements aux mosquées notamment pour la prière du vendredi, et de faire preuve de la plus grande vigilance.5) Dans ces moments difficiles que traverse le monde entier, nous appelons les musulmans à éviter de créer des mouvements de panique, à prier Dieu le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux, et à s'abandonner totalement en confiance à Lui. »