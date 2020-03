Coronavirus : les mosquÃ©es de France Ã  l'Ã©preuve du Covid-19 avec l'annulation des priÃ¨res du vendredi

« les prières communautaires, notamment la prière de vendredi, doivent être considérés comme des rassemblements auxquels s’appliquent les mesures décidées par le gouvernement »

« A défaut de pouvoir maîtriser leurs effectifs et afin de respecter la nouvelle mesure d’interdiction, les mosquées accueillant habituellement plus de 1 000 fidèles sont appelées à annuler la prière de vendredi 13 mars. En cas de doute, les mosquées susceptibles d’êtres concernées peuvent se rapprocher des services préfectoraux compétents pour concertation et prise de la décision qui s’impose »

« Dans le cas d’une telle annulation, parce que la situation l’exige, les fidèles concernés remplaceront, la prière du vendredi par une prière individuelle de dhor ».

« La grave crise sanitaire que connaît notre pays depuis l’apparition du coronavirus (Covid-19) nous amène à prendre avec regret nos responsabilités et à prôner des mesures indispensables à la protection des fidèles de nos lieux de culte »

« continue à accueillir les fidèles pour les cinq prières quotidiennes mais leur préconise vivement de les accomplir en privé »

« les personnes âgées de plus de 70 ans de ne pas venir à la mosquée dans les semaines qui viennent, notamment lorsqu’elles souffrent d’une pathologie chronique ».

Après cette annonce, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a rappelé que, signifie l'instance dans un communiqué.Plusieurs mosquées en France ont d'ores et déjà annoncé à leurs fidèles de l'annulation des prières du vendredi, et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est le cas de la Grande Mosquée de Paris., a fait savoir l'institution, quiPar ailleurs, le CFCM inciteLes personnes âgées et souffrant de maladies chroniques font partie des principales victimes du Covid-19.