Coronavirus : le 37e Rassemblement annuel des musulmans de France reportÃ©

Sur le vif Coronavirus : le 37e Rassemblement annuel des musulmans de France reporté Rédigé par Lina Farelli | Samedi 7 Mars 2020 à 19:30









« C’est avec émotion et tristesse que nous nous sommes résolus à reporter ce rendez-vous incontournable pour des centaines de milliers de personnes qui nous honorent par leur participation fidèle » , a signifié MF (ex-UOIF). « Cette décision exceptionnelle et inédite est liée à la préoccupation générale que nous vivons face à un virus dont la diffusion est favorisée par les contacts humains rapprochés. »



Un report de la RAMF synonyme d'annulation ? Aucune nouvelle date n'est à l'ordre du jour.



Plus de 900 cas de personnes contaminées par le coronavirus ont été recensés en France. Le Covid-19 a provoqué la mort de 16 personnes en date du samedi 7 mars.



Lire aussi :

Coronavirus : le CFCM lance un message urgent de prévention, plusieurs mosquées fermées dans l'Oise

Coronavirus : l’Arabie Saoudite suspend l’entrée des pèlerins étrangers pour la omra

Quelques jours après l’annonce des autorités d’interdire jusqu'à nouvel ordre tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné en raison de l'épidémie de coronavirus (Covid-19), Musulmans de France a décidé du report de la 37e édition de la Rencontre annuelle des musulmans de France (RAMF), qui devait se tenir au Bourget, en région parisienne, du 10 au 13 avril, a-t-on appris samedi 7 mars., a signifié MF (ex-UOIF).Un report de la RAMF synonyme d'annulation ? Aucune nouvelle date n'est à l'ordre du jour.Plus de 900 cas de personnes contaminées par le coronavirus ont été recensés en France. Le Covid-19 a provoqué la mort de 16 personnes en date du samedi 7 mars.Lire aussi :