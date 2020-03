Confinement : de la primaire au lycÃ©e, des cours dispensÃ©s par des professeurs via France TÃ©lÃ©visions

Sur le vif Confinement : de la primaire au lycée, des cours dispensés par des professeurs via France Télévisions Rédigé par Lina Farelli | Lundi 23 Mars 2020 à 08:00









Les antennes de France Télévisions diffusent dès lundi 23 mars des cours, du CP à la terminale, dispensés par des professeurs de l'Education nationale. C'est sur France 4 que ces cours seront diffusés : de 9h à 10h pour les CP et CE1, de 14h à 15h pour le collège (français et mathématiques) et de 15h à 15h45 pour le lycée (une discipline par jour parmi le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, la physique et la SVT).



En parallèle, France Télévisions fait de la place dans ses programmes pour La Maison Lumni , une émission quotidienne de 52 minutes dédiée aux élèves de 8 à 12 ans (CE2-5e). Elle sera animée par Alex Goude, qui sera entouré d’experts – enseignants, blogueurs, YouTubeurs ou encore de personnalités de la société civile. Sa diffusion est programmée en quotidienne de 10h à 10h45 sur France 2 et de 11h à 11h45 sur France 5.



Pour ceux et celles qui auront raté les cours, ces derniers seront disponibles à tout moment en replay sur



Lire aussi :

Coronavirus : écoles fermées, élèves confinés, quelles solutions pour assurer la continuité pédagogique à domicile ? Assurer la continuité pédagogique n'est pas chose aisée pour toutes les familles en cette période de confinement, décrétée par les autorités pour enrayer la propagation du coronavirus.Les antennes de France Télévisions diffusent dès lundi 23 mars des cours, du CP à la terminale, dispensés par des professeurs de l'Education nationale. C'est sur France 4 que ces cours seront diffusés : de 9h à 10h pour les CP et CE1, de 14h à 15h pour le collège (français et mathématiques) et de 15h à 15h45 pour le lycée (une discipline par jour parmi le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, la physique et la SVT).En parallèle, France Télévisions fait de la place dans ses programmes pour, une émission quotidienne de 52 minutes dédiée aux élèves de 8 à 12 ans (CE2-5e). Elle sera animée par Alex Goude, qui sera entouré d’experts – enseignants, blogueurs, YouTubeurs ou encore de personnalités de la société civile. Sa diffusion est programmée en quotidienne de 10h à 10h45 sur France 2 et de 11h à 11h45 sur France 5.Pour ceux et celles qui auront raté les cours, ces derniers seront disponibles à tout moment en replay sur Lumni.fr et la plateforme France Télévisions Lire aussi :