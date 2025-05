Islamophobie : le CCIE, ciblé par des perquisitions en France, dénonce une « tentative d’intimidation manifeste »

« les perquisitions et gardes à vue impliquant notamment ses membres fondateurs »

« qui relèvent d’une tentative d’intimidation manifeste »

« Le moment choisi pour mener ces perquisitions et gardes à vue n’a rien d’anodin. (…) Deux jours seulement après les rassemblements organisés contre la haine islamophobe en France, (…) le signal envoyé est glaçant. Alors que l’Europe est confrontée à une montée inquiétante de la violence islamophobe, les autorités françaises choisissent de cibler non pas les discours de haine, mais celles et ceux qui, depuis des années, s’efforcent de documenter cette haine et d’y résister par des moyens pacifiques et démocratiques »

« Ces perquisitions ne sont justifiées par aucun fait grave et aucune menace imminente, leur fonction est clairement politique »

« visent à délégitimer un travail de terrain et un engagement auprès des victimes, à installer un climat de peur autour des initiatives qui dénoncent l’islamophobie »

« il est urgent de défendre les libertés associatives et la possibilité, pour tous, de prendre part au débat public sans craindre la stigmatisation ou la répression »

« Ce qui est visé aujourd’hui, c’est la légitimité même d’une parole critique. Nous appelons donc à la solidarité et au refus de toute normalisation de ces pratiques. »

Ce dernier, qui réfute être l'ex-CCIF, s’est fendu, mercredi 14 mai, d’un communiqué dénonçant, des mesures, fustige l’association.et, poursuit le CCIE, pour qui. Et de conclure :Lire aussi :