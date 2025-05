Pour l'hommage de Stains à Aboubakar Cissé, l'émotion d'une famille en quête de justice

« Aujourd’hui, on va rentrer dans le temps judiciaire, ce temps long, et c’est ce temps où il va falloir être endurant et constant. C’est à ce moment-là où la famille aura besoin de vous parce que le temps médiatique s’évapore très très vite »

« Rien ne ramènera Aboubakar, mais la justice devra être menée », « une des conditions pour parvenir à faire son deuil »

« La famille compte vraiment sur vous pour continuer à mener ce combat parce que c’est un combat juste qu’on mène pour nos enfants, pour tous les Aboubakar qui ne demandent qu’à vivre dignement, dans le respect de la République. Une République qui permet de vivre sa foi en toute dignité et en toute liberté »,

« assassinat à raison de la race ou de la religion ».

A ses côtés, Aminata Konaté-Boune a fait valoir, au nom de la famille d'Aboubakar Cissé, sa détermination à obtenir justice., a-t-elle signalé.L'émotion était palpable au cours de l'hommage, notamment lorsque les parents de la victime ont pris la parole. Au téléphone depuis Bamako, ils ont salué l'assistance et ont déclaré s'en remettre aussi bien à Dieu qu'à la justice française., ont fait part des parents qui se disent très touchés par le grand élan de solidarité à leur égard depuis le jour du drame.a assuré Aminata Konaté-Boune. La famille réclame toujours que l'affaire soit prise en charge par le Parquet national antiterroriste (Pnat). Son meurtrier présumé, Olivier Hadzovic, est poursuivi à ce stade par le tribunal de Nîmes pour