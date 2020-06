A Stains, une fresque en hommage à Adama Traoré, à Georges Floyd et aux victimes de violences policières

« dénonciation calomnieuse »

« faux en écriture publique ».

« Ensemble, nous devons changer les choses »

L’inauguration de cette belle fresque intervient le jour où Assa Traoré a porté plainte contre le préfet de police de Paris, Didier Lallement, pouretIl lui est reproché d’avoir faussement attribué des insultes antisémites aux manifestants après avoir annoncé leur signalement à la justice.Pour rappel, Assa Traoré avait pris la parole à la fin de la manifestation pour dénoncer le racisme et l’antisémitisme. Quelques jours plus tôt, le street artiste JR, avec l'aide d'élèves de l’école de cinéma Kourtrajmé créée par le réalisateur Ladj Ly, a également rendu hommage aux victimes de violences policières en réalisant, dans la nuit de lundi 9 au mardi 10 juin à Paris, un collage en noir et blanc haut de plusieurs mètres représentant deux yeux séparés d’une fissure, ceux d'Adama Traoré et de George Floyd., a signifié JR après la réalisation de l'oeuvre.