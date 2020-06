Aux personnes qui ne comprennent pas la gravitÃ© du racisme, lâ€™humour bien dosÃ© dâ€™Arnaud Demanche (vidÃ©o)

« Une société raciste, à terme, pour tout le monde, devient irrespirable. »

« Quand George Floyd a été assassiné, ses derniers mots ont été "I can’t breathe". "Je ne peux pas respirer." Bah voilà, le racisme, c’est exactement ça. Ça peut être quelqu’un qui vous appuie très fort dessus à la Derek Chauvin. Mais ça peut être aussi plein de personnes qui vous appuient dessus un tout petit peu. Mais dans les deux cas, le poids est toujours là et c’est contre ça qu’il faut lutter »

« Les racistes »

Alors que la pandémie du Covid-19 n’est pas encore derrière nous, voilà qui est bien dit d’Armand Demanche.L’humoriste, qui a été membre des Gérard de la télévision, a récemment réagi à la vague d’indignation qui secoue la planète après la mort de George Floyd pour expliquer, avec pédagogie et un humour bien dosé, en quoi le racisme est un sérieux problème à ceux et celles qui ne le comprennent pas (ou font semblant de ne pas le comprendre)., souligne-t-il.Sobrement intitulé, la vidéo a été partagée plus de 29 000 fois sur Facebook depuis sa publication vendredi 12 juin.