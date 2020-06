« Pas de justice, pas de paix ! » A Paris, un non franc et massif au racisme et aux violences policières

« On assiste à un problème de racisme structurel dans les forces policières. (…) Je crois qu’il manque une reconnaissance et une acceptation de ce problème »

« cette évidence »

« une tolérance zéro contre le racisme »

Adama Traoré est devenu le visage des victimes de violences policières en France. Ces dernières ne sont pas oubliées : de nombreux noms ont d’ailleurs été rappelés à la foule. Vérité et justice, c’est ce que réclament inlassablement les familles et leurs soutiens malgré les entraves qu’elles déclarent subir, faute d’une reconnaissance de leurs souffrances., tranche Julien,* pour quin’a pas encore été admise du gouvernement. Quelques jours plus tôt, Christophe Castaner a prônédans la police mais les réponses apportées n’ont, en plus, d’avoir trop peu convaincu, ont généré une colère dans les rangs des forces de l’ordre et leurs syndicats. Une forme manifeste du déni dénoncé par les protestataires, parmi lesquels figurait Laurence Cohen.