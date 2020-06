Racisme et sexisme : la haine de milliers de policiers rÃ©unis dans un groupe Facebook exposÃ©e (vidÃ©o)

« TN Rabiot Police Officiel ».

« d’informations et de débats sur la sécurité publique et la réalité du travail et des missions des forces de l’ordre ».

« Dans les faits, les propos problématiques sont quotidiens et toute l’actu policière est prétexte à insultes ou aux moqueries racistes et sexistes »

Un groupe privé de discussions sur Facebook, réservé aux membres des forces de l’ordre en France et regroupant plus de 8 000 membres, est épinglé depuis jeudi 4 juin pour ses messages haineux, racistes, homophobes et sexistes par centaines.Ces odieux messages ainsi que de montages faisant froid dans le dos, dénigrant la mémoire et la dignité de personnes décédées des suites d'une interaction avec la police ou luttant contre les bavures policières, ont été divulgués en partie par StreetPress qui a infiltré le groupe baptiséCelui-ci se présente comme un espace, indique le site.