Les rÃ©ponses peu convaincantes de Christophe Castaner pour lutter contre le racisme dans la police

« Que chacun se rappelle que la France, ce n’est pas les Etats-Unis. (…) Nous ne cesserons de défendre l’honneur des forces de l’ordre. Nous ne cesserons de les défendre face aux coups et aux insultes. Face aux amalgames et aux slogans orduriers » , a-t-il affirmé.



Pour lui, « il n'y a pas d’institution raciste ou de violences ciblées. Il n’y a qu’une police républicaine au reflet de la société » . Néanmoins, « on y trouve aussi, hélas, certains des maux qui nous rongent : le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie. Ces maux-là ne sont pas une opinion, ils sont des délits. Cela vaut pour tous, mais parce qu’ils sont les gardiens de notre République, j’ai pour nos forces de l’ordre une exigence particulière et une intransigeance plus haute encore ».



« Si je suis intervenu aujourd’hui, devant vous, c’est aussi pour les femmes et les hommes de la police et de la gendarmerie. Pour que leur engagement ne soit plus jamais minimisé, masqué, oublié à cause des agissements de quelques brebis galeuses », a-t-il fait valoir, tout en refusant d’ « ignorer les déviances infectes de ceux qui salissent le travail de toute une institution ».